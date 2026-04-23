Naves

Cluedo Théâtre Mortel bal de promo

8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Comme chaque année, le bal de promo du lycée agricole de Tulle-Naves est organisé par des élèves de Terminale. Le public est arrivé, les élèves et adultes sont sur scène et attendent l’arrivée du directeur de l’établissement Mr Lafarge pour son traditionnel discours. Le directeur ne se présente pas. Il est retrouvé mort. Le commandant Moustache et son adjudant Lafouine sont déjà sur place pour mener l’enquête avec l’aide du public.

Les bénéfices de la soirée théâtre serviront à financer des projets pédagogiques. .

8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 35 43

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English : Cluedo Théâtre Mortel bal de promo

L’événement Cluedo Théâtre Mortel bal de promo Naves a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze