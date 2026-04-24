Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves
Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves mercredi 20 mai 2026.
Naves
Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani
2 Cezarin Est Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Comme chaque année, le lycée Edgard Pisani organise une journée portes ouvertes pour toutes les formations de la 3ème au BTSA. .
2 Cezarin Est Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 64 56
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English : Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani
L’événement Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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