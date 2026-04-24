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Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves

Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves

Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 2 Cezarin Est

Ville : 19460 Naves

Département : Corrèze

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Naves

Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani

2 Cezarin Est Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Comme chaque année, le lycée Edgard Pisani organise une journée portes ouvertes pour toutes les formations de la 3ème au BTSA.   .

2 Cezarin Est Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 64 56 

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English : Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani

L’événement Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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