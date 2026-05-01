Art et Nature BaladeBalade Parking Site de Tintignac Naves

Naves

Art et Nature BaladeBalade

Parking Site de Tintignac 150 Rue des Arenes Naves Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Enfilez vos chaussures de randonnée, prenez un chapeau et venez cheminer avec nous sur le sentier. Une balade conviviale, pour observer et photographier la faune et la flore, en compagnie de spécialiste. Nous vous donnons rendez-vous au site archéologique de Tintignac qui sera le lieu de départ à 9 h 30 nous cheminerons en direction de l’espace Laurent- Lenoir. Pour ceux qui auront du temps, nous envisageons de piqueniquer à midi. Rien d’obligatoire, on repart quand on veut. .

Parking Site de Tintignac 150 Rue des Arenes Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 72 70 70 navesbiodeversite@gmail.com

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English : Art et Nature BaladeBalade

L’événement Art et Nature BaladeBalade Naves a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze