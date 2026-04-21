Naves

Balade La biodiversité des forêts

1 Rue de l’Hotel de Ville Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les enforestés, avec Bernard Jenny, en partenariat avec l’ association Naves biodiversité, propose une balade sur un circuit ; et ce, afin d’appréhender, dans le cadre de la biodiversité des forêts, les espèces associées aux forêts anciennes.

Le rendez-vous est fixé à 14 h sur le parking de la mairie de Naves . Inscriptions au 06 65 27 70 43 .

1 Rue de l’Hotel de Ville Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 27 70 43

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English : Balade La biodiversité des forêts

L’événement Balade La biodiversité des forêts Naves a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze