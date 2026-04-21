Balade La biodiversité des forêts Naves
Balade La biodiversité des forêts Naves samedi 20 juin 2026.
Naves
Balade La biodiversité des forêts
1 Rue de l’Hotel de Ville Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les enforestés, avec Bernard Jenny, en partenariat avec l’ association Naves biodiversité, propose une balade sur un circuit ; et ce, afin d’appréhender, dans le cadre de la biodiversité des forêts, les espèces associées aux forêts anciennes.
Le rendez-vous est fixé à 14 h sur le parking de la mairie de Naves . Inscriptions au 06 65 27 70 43 .
1 Rue de l’Hotel de Ville Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 27 70 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade La biodiversité des forêts
L’événement Balade La biodiversité des forêts Naves a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Naves (Corrèze)
- Journée Portes Ouvertes Lycée Edgard Pisani Naves 20 mai 2026
- Art et Nature BaladeBalade Parking Site de Tintignac Naves 30 mai 2026
- Cluedo Théâtre Mortel bal de promo Naves 5 juin 2026
- Vide grenier Naves 21 juin 2026
- Visite Initiation à la fouille à Tintignac Site Archéologique de Tintignac Naves 8 juillet 2026