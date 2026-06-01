Festival de La Gente “Ouvrages de Dames” Naves
Festival de La Gente “Ouvrages de Dames” Naves lundi 22 juin 2026.
Naves
Festival de La Gente “Ouvrages de Dames”
1 Pl. de l’Église Naves Corrèze
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
‘OUVRAGES DE DAMES’
Le Quintette Grenade est particulièrement enthousiaste à l’idée de vous inviter à la (re)découverte du répertoire original pour quintette à vent élaboré par les compositrices d’hier et d’aujourd’hui. Effacées et oubliées par les interprètes et les historiens, ces compositrices ont eu des parcours hors du commun et leurs œuvres sont remarquables à bien des égards. Les musiciennes du Quintette Grenade vous proposent un concert aux esthétiques multiples en compagnie d’Elsa Barraine, Grażyna Bacewicz, Amy Beach, Valerie Coleman et bien d’autres.
Tarifs
Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit
Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois
Informations/Réservations
Site internet festivaldelagente.com Mail info@festivaldelagente.com Téléphone +33 6 45 22 80 44 .
1 Pl. de l’Église Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com
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English : Festival de La Gente “Ouvrages de Dames”
L’événement Festival de La Gente “Ouvrages de Dames” Naves a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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