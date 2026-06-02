Festival de La Gente “Les Vents de l’Histoire” Naves
Festival de La Gente “Les Vents de l’Histoire” Naves jeudi 20 août 2026.
Naves
Festival de La Gente “Les Vents de l’Histoire”
1 Pl. de l’Église Naves Corrèze
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
LES VENTS DE L’HISTOIRE
Cinq instruments à vent différents, un seul son ! Les membres du Quintette Grenade vous invitent à découvrir cette formation unique, vivante et populaire née au XVIIIème siècle, composée d’une flûte, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un basson. Pour découvrir ces instruments un par un mais aussi leur répertoire, embarquez dans une odyssée historique de la fin de la période baroque à aujourd’hui. Compositrices, compositeurs et instrumentistes feront équipe pour faire voyager vos oreilles et votre imaginaire.
Tarifs
Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit
Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois
Informations/Réservations
Site internet festivaldelagente.com Mail info@festivaldelagente.com Téléphone +33 6 45 22 80 44 .
1 Pl. de l’Église Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com
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English : Festival de La Gente “Les Vents de l’Histoire”
L’événement Festival de La Gente “Les Vents de l’Histoire” Naves a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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