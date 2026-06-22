Visite guidée du site archéologique de Tintignac, Site archéologique de Tintignac, Naves

Informations pratiques

Visite guidée du site archéologique de Tintignac 19 et 20 septembre Site archéologique de Tintignac Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un site archéologique gallo-romain et explorez les vestiges qui témoignent de la vie quotidienne durant l’Antiquité. Cette visite vous invite à mieux comprendre l’histoire, l’organisation et les usages de ce lieu au fil des siècles.

Site archéologique de Tintignac 150 Rue des Arenes, 19460 Naves, France Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555265961 https://tintignac.wixsite.com/tintignac-naves Site découvert au XIXe siècle, fouillé entre 1842 et 1884. Le site est composé de plusieurs édifices publics, cultuels (temple à double cella, fanum…) ou culturels (théâtre). Ce site constitue à l’heure actuelle, en Limousin, le seul ensemble monumental gallo-romain de cette importance en milieu rural.

Visite d’un site archéologique gallo-romain

©amelot