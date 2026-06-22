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Exposition à la Maison du patrimoine de Naves, Maison du patrimoine, Naves

samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine · Naves

Exposition à la Maison du patrimoine de Naves, Maison du patrimoine, Naves

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du patrimoine
Adresse
Place de l'église, 19460 Naves
Ville
19460 Naves
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition à la Maison du patrimoine de Naves 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les collections archéologiques et minéralogiques présentées à la Maison du patrimoine de Naves. Cette exposition vous invite à explorer l’histoire du territoire à travers des vestiges anciens et une sélection de minéraux.

Maison du patrimoine Place de l’église, 19460 Naves Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 26 60 16 https://naves.agglo-tulle.fr/ La maison du patrimoine regroupe :
– L’espace archéologique de Tintignac qui permet de découvrir quatre des plus précieux objets gaulois restaurés, découverts en 2004, sur le site archéologique de Tintignac : le carnyx à tête de sanglier, la trompette de guerre complète, le casque cygne, l’embouchure du carnyx serpent et le petit cheval.
– L’espace géologique Louis Puyaubert qui présente la collection géologique exceptionnelle du docteur Louis Puyaubert, médecin à Tulle au début du XXe siècle. Il est aussi grand naturaliste, particulièrement passionné par la minéralogie.
Visite archéologique et minéralogique

©mairiedenaves

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