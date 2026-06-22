Exposition à la Maison du patrimoine de Naves, Maison du patrimoine, Naves
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine · Naves
Informations pratiques
Exposition à la Maison du patrimoine de Naves 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Corrèze
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez les collections archéologiques et minéralogiques présentées à la Maison du patrimoine de Naves. Cette exposition vous invite à explorer l’histoire du territoire à travers des vestiges anciens et une sélection de minéraux.
Maison du patrimoine Place de l’église, 19460 Naves Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 26 60 16 https://naves.agglo-tulle.fr/ La maison du patrimoine regroupe :
– L’espace archéologique de Tintignac qui permet de découvrir quatre des plus précieux objets gaulois restaurés, découverts en 2004, sur le site archéologique de Tintignac : le carnyx à tête de sanglier, la trompette de guerre complète, le casque cygne, l’embouchure du carnyx serpent et le petit cheval.
– L’espace géologique Louis Puyaubert qui présente la collection géologique exceptionnelle du docteur Louis Puyaubert, médecin à Tulle au début du XXe siècle. Il est aussi grand naturaliste, particulièrement passionné par la minéralogie.
Visite archéologique et minéralogique
©mairiedenaves
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