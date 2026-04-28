Fan zone du Tour de France 100 % Corrèze Lycée Agricole Edgar Pisani Tulle-Naves Naves

Naves

Fan zone du Tour de France 100 % Corrèze

Lycée Agricole Edgar Pisani Tulle-Naves Cézarin Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 00:00:00

Date(s) :

2026-07-12

La Fan Zone de Naves est le lieu de rendez-vous populaire de l’étape corrézienne.

Située directement sur le parcours des coureurs, elle vous permettra de vivre l’événement au plus près de la course tout en profitant d’une ambiance festive et conviviale. Au programme animations pour tous, passage des coureurs et de la caravane, esprit cyclisme et ambiance Tour, concert, moments festifs pour toute la famille…

Un écran géant retransmettra l’étape en direct pour vivre chaque accélération et profiter des paysages de la Corrèze.

La Fan Zone mettra également à l’honneur les producteurs et artisans labellisés Origine Corrèze.

Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de nombreux stands proposant des boissons, rafraichissements, repas et gourmandises.

En fin de journée, la Fan Zone accueillera un grand concert gratuit réunissant plusieurs groupes et artistes locaux. .

Lycée Agricole Edgar Pisani Tulle-Naves Cézarin Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fan zone du Tour de France 100 % Corrèze

L’événement Fan zone du Tour de France 100 % Corrèze Naves a été mis à jour le 2026-04-28 par Corrèze Tourisme