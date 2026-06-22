Informations pratiques

Naves

Pizza Boom Boom

364 Lieu dit Facherivière Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Rendez vous au bord de l’étang de La Flaque. Pour une journée festive entre pizza au feu de bois, activités de plein air et musique électroniques. Dés 14 h profitez du lieu et du Sound system. au programme l’après midi, baignade, tyrolienne, pêche mölkky, palet breton, volley Ball, ping Pong et détente au bord de l’eau. A la tombée de la nuit, le Sound system prendra pleinement possession du lieu pour une soirée entre techno , dub et Trance, jusqu’à 4 h du matin. Le repos est inclus dans le billet Bar sur place. .

364 Lieu dit Facherivière Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 16

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English : Pizza Boom Boom

L’événement Pizza Boom Boom Naves a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes