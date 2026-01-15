Foire aux vins et à l’artisanat Salle Pré Bourru Naves
Foire aux vins et à l’artisanat Salle Pré Bourru Naves samedi 25 avril 2026.
Foire aux vins et à l’artisanat
Salle Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25 2026-04-26
Foire aux vins, métiers de bouche et créateurs. Repas (dimanche midi). Buvette Vente de crêpes Vide grenier uniquement le dimanche .
Salle Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 34 21 navani@orange.fr
