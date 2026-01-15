Foire aux vins et à l’artisanat Salle Pré Bourru Naves

Foire aux vins et à l’artisanat

Salle Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

2026-04-25

2026-04-26

2026-04-25 2026-04-26

Foire aux vins, métiers de bouche et créateurs. Repas (dimanche midi). Buvette Vente de crêpes Vide grenier uniquement le dimanche .

Salle Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 34 21 navani@orange.fr

English : Foire aux vins et à l’artisanat

