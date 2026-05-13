Atelier découverte : Les instruments de musique à la Préhistoire, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly

Atelier découverte : Les instruments de musique à la Préhistoire Samedi 23 mai, 19h00 Musée de préhistoire Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

La musique et les chants rythment la vie de tous les peuples à travers le monde, depuis la nuit des temps. Flûtes en os et en ivoire, rhombes, racleurs, sifflets, lithophones… Découvrez, testez et pratiquez les sons et la musicalité des temps préhistoriques.

Musée de préhistoire Chemin de la Roche, 71960 Solutré-Pouilly, France Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33385358281 https://rochedesolutre.com/musee-de-prehistoire https://www.facebook.com/rochedesolutre/ Le musée est situé au pied de la roche de Solutré. Il s’agit de l’un des rares sites existants ayant conservé des traces de la vie préhistorique entre 50 000 et 10 000 ans avant notre ère. L’ensemble des cultures du paléolithique supérieur y sont représentées, ainsi que les collections d’un des plus riches gisement préhistorique d’Europe. En effet, le site fut fréquenté pendant plus de 50 000 ans par des hommes du paléolithique moyen puis supérieur, dans le but de chasser, dépecer et boucaner des milliers de chevaux et de rennes. Le site de Solutré est aussi célèbre pour avoir donné son nom à une culture du paléolithique supérieur : le solutréen, caractérisé par ses « feuilles de laurier”, chefs-d’œuvre de la taille du silex. L’accès au musée se fait depuis les parkings P1 et P2 de la Roche de Solutré, à 200m à pied du musée. 2 places PMR sont disponibles à l’entrée du musée.

La musique et les chants rythment la vie de tous les peuples à travers le monde, depuis la nuit des temps. Flûtes en os et en ivoire, rhombes, racleurs, sifflets, lithophones… Découvrez, testez et et…

©Département de Saône-et-Loire