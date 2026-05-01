Nuit européenne des musées Route de la Roche Solutré-Pouilly
Nuit européenne des musées Route de la Roche Solutré-Pouilly samedi 23 mai 2026.
Solutré-Pouilly
Nuit européenne des musées
Route de la Roche Musée de préhistoire Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le temps d’une soirée, plongez au cœur de la Préhistoire au Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. Entre découverte des premiers instruments de musique, concert envoûtant aux sons du lithophone et démonstration autour des secrets du feu. .
Route de la Roche Musée de préhistoire Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-28 par Maison du Grand Site
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