Nuit européenne des musées Route de la Roche Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Nuit européenne des musées

Route de la Roche Musée de préhistoire Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le temps d’une soirée, plongez au cœur de la Préhistoire au Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. Entre découverte des premiers instruments de musique, concert envoûtant aux sons du lithophone et démonstration autour des secrets du feu. .

Route de la Roche Musée de préhistoire Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-28 par Maison du Grand Site