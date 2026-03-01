Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre Musée de préhistoire Solutré-Pouilly
Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre Musée de préhistoire Solutré-Pouilly samedi 13 juin 2026.
Solutré-Pouilly
Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Hypothèse, c’est l’histoire d’une femme disparue depuis 43 000 ans à travers des vestiges archéologiques troublants. Une fable contemporaine qui interroge ce que signifie être humain, entre mémoire, mystère et humanités oubliées.
Coproduction et accueil en résidence CNAREP Pronomade(s), Les Scènes du Jura, Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, CNAREP L’Abattoir, CNAREP Atelier 231.
Avec le soutien de Inrap Bourgogne Franche-Comté, service régional de l’archéologie DRAC Bourgogne Franche-Comté.
Compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Bourgogne Franche-Comté. .
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre
L’événement Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site
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