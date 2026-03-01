Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Hypothèse, c’est l’histoire d’une femme disparue depuis 43 000 ans à travers des vestiges archéologiques troublants. Une fable contemporaine qui interroge ce que signifie être humain, entre mémoire, mystère et humanités oubliées.

Coproduction et accueil en résidence CNAREP Pronomade(s), Les Scènes du Jura, Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, CNAREP L’Abattoir, CNAREP Atelier 231.

Avec le soutien de Inrap Bourgogne Franche-Comté, service régional de l’archéologie DRAC Bourgogne Franche-Comté.

Compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Bourgogne Franche-Comté. .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre

L’événement Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site