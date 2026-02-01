Visite-atelier dans la peau d’un chasseur préhistorique Musée de préhistoire Solutré-Pouilly
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 14:45:00
2026-02-10
Comment les hommes préhistoriques chassaient-ils à Solutré ? Découvrez les techniques de chasse de l’époque, puis mettez-vous dans la peau d’un chasseur préhistorique et tentez de nourrir la tribu en vous initiant au tir au propulseur !
À partir de 8 ans.
Entrée du musée incluse. .
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
