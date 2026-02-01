Visite-atelier dans la peau d’un chasseur préhistorique Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

Visite-atelier dans la peau d’un chasseur préhistorique

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-02-10

Début : 14:00:00

fin : 14:45:00

Date(s) :

2026-02-10

Comment les hommes préhistoriques chassaient-ils à Solutré ? Découvrez les techniques de chasse de l’époque, puis mettez-vous dans la peau d’un chasseur préhistorique et tentez de nourrir la tribu en vous initiant au tir au propulseur !

À partir de 8 ans.

Entrée du musée incluse. .

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

English : Visite-atelier dans la peau d’un chasseur préhistorique

