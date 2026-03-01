Hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly

Hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre 13 et 14 juin Musée de préhistoire Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Hypothèse, c’est l’histoire d’une femme disparue depuis 43 000 ans à travers des vestiges archéologiques troublants. Une fable contemporaine qui interroge ce que signifie être humain, entre mémoire, mystère et humanités oubliées.

Coproduction et accueil en résidence : CNAREP Pronomade(s), Les Scènes du Jura, Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, CNAREP L’Abattoir, CNAREP Atelier 231. Avec le soutien de : Inrap Bourgogne Franche-Comté, service régional de l’archéologie DRAC Bourgogne- Franche-Comté.

Compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Bourgogne Franche-Comté.

Musée de préhistoire Chemin de la Roche, 71960 Solutré-Pouilly, France Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33385358281 https://rochedesolutre.com/musee-de-prehistoire [{« type »: « link », « value »: « https://rochedesolutre.com/preparez-votre-visite/agenda/ »}] Le Musée de préhistoire présente les collections d’un des plus vastes gisements préhistoriques d’Europe, site de chasse occupé depuis 55 000 ans par les nomades de la dernière glaciation. Chasseurs-cueilleurs Néandertal et Homo sapiens s’y sont succédés pour abattre chevaux et rennes par milliers à la fin de la dernière période glaciaire. L’accès au musée se fait depuis les parkings P1 et P2 de la Roche de Solutré, à 200m à pied du musée. 2 places PMR sont disponibles à l’entrée du musée.

Hypothèse, c’est l’histoire d’une femme disparue depuis 43 000 ans à travers des vestiges archéologiques troublants. Une fable contemporaine qui interroge ce que signifie être humain, entre mémoire, …

©Loic Nys