Premiers pas dans la Préhistoire Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly
Premiers pas dans la Préhistoire Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly mardi 7 juillet 2026.
Solutré-Pouilly
Premiers pas dans la Préhistoire
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 11:45:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04
Faites vos premiers pas dans la Préhistoire aux côtés de Tarandro. Sentir, voir et entendre pour découvrir avec tous vos sens ce lieu et cette période incroyable. Animaux et objets en tout genre seront au rendez-vous !
De 9 mois à 2 ans, accompagnant adulte obligatoire. Durée 45 minutes.
Sur réservation uniquement. .
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 83 23 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Premiers pas dans la Préhistoire
L’événement Premiers pas dans la Préhistoire Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Solutré-Pouilly (Saône-et-Loire)
- Apéro-concert Aïtawa Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 29 mai 2026
- Balade & Yoga au Mont Pouilly Parking Solutré-Pouilly 7 juin 2026
- Dimanche au musée Musée de préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly 7 juin 2026
- Spectacle hypothèse, compagnie le Pudding Théâtre Musée de préhistoire Solutré-Pouilly 13 juin 2026
- Dégustation de Pouilly-Fuissé Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly 1 juillet 2026