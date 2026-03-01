Premiers pas dans la Préhistoire Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Premiers pas dans la Préhistoire

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 11:45:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Faites vos premiers pas dans la Préhistoire aux côtés de Tarandro. Sentir, voir et entendre pour découvrir avec tous vos sens ce lieu et cette période incroyable. Animaux et objets en tout genre seront au rendez-vous !

De 9 mois à 2 ans, accompagnant adulte obligatoire. Durée 45 minutes.

Sur réservation uniquement. .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 83 23 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Premiers pas dans la Préhistoire

L’événement Premiers pas dans la Préhistoire Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)