Solutré-Pouilly

Sur les traces du château de Solutré

Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 10:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-25

Connaissez-vous l’existence de la forteresse au sommet de la Roche de Solutré ? Remontez le temps jusqu’au Moyen-Âge pour en découvrir les secrets au cours d’une ascension de la roche, dans l’intimité d’un sentier caché.

Prévoir chaussures de randonnée, bouteille d’eau et chapeau

Non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

sur réservation. .

Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Sur les traces du château de Solutré

L’événement Sur les traces du château de Solutré Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)