Sur les traces du château de Solutré Route de la Roche Solutré-Pouilly
Sur les traces du château de Solutré Route de la Roche Solutré-Pouilly mardi 28 juillet 2026.
Solutré-Pouilly
Sur les traces du château de Solutré
Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 10:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-25
Connaissez-vous l’existence de la forteresse au sommet de la Roche de Solutré ? Remontez le temps jusqu’au Moyen-Âge pour en découvrir les secrets au cours d’une ascension de la roche, dans l’intimité d’un sentier caché.
Prévoir chaussures de randonnée, bouteille d’eau et chapeau
Non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
sur réservation. .
Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur les traces du château de Solutré
L’événement Sur les traces du château de Solutré Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Solutré-Pouilly (Saône-et-Loire)
- Sortie nature plantes de chasseurs-cueilleurs Musée de préhistoire Solutré-Pouilly 17 mai 2026
- Championnat d’Europe de tir aux armes préhistoriques Musée de préhistoire Solutré-Pouilly 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Route de la Roche Solutré-Pouilly 23 mai 2026
- Concert Le chant des pierres Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly 23 mai 2026
- Apéro-concert Aïtawa Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 29 mai 2026