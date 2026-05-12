La Préhisto’couette Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly
La Préhisto’couette Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly mardi 21 juillet 2026.
Solutré-Pouilly
La Préhisto’couette
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:15:00
fin : 2026-08-18 11:45:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Profitez d’un moment privilégié, tout en douceur. Installez-vous autour de la Préhisto’couette et voyez l’histoire prendre vie sous vos yeux. Immersion en Préhistoire garantie !
Sur réservation uniquement. De 3 ans à 6 ans.
Durée environ 30 minutes.
Accompagnant adulte obligatoire. .
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : La Préhisto’couette
L’événement La Préhisto’couette Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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