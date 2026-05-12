La Préhisto’couette Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

La Préhisto’couette

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:15:00

fin : 2026-08-18 11:45:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Profitez d’un moment privilégié, tout en douceur. Installez-vous autour de la Préhisto’couette et voyez l’histoire prendre vie sous vos yeux. Immersion en Préhistoire garantie !

Sur réservation uniquement. De 3 ans à 6 ans.

Durée environ 30 minutes.

Accompagnant adulte obligatoire. .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : La Préhisto’couette

L’événement La Préhisto’couette Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)