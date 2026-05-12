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La Préhisto’couette Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

La Préhisto’couette Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Musée de Préhistoire

Adresse : Chemin de la Roche

Ville : 71960 Solutré-Pouilly

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Solutré-Pouilly

La Préhisto’couette

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:15:00
fin : 2026-08-18 11:45:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18

Profitez d’un moment privilégié, tout en douceur. Installez-vous autour de la Préhisto’couette et voyez l’histoire prendre vie sous vos yeux. Immersion en Préhistoire garantie !

Sur réservation uniquement. De 3 ans à 6 ans.
Durée environ 30 minutes.
Accompagnant adulte obligatoire.   .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : La Préhisto’couette

L’événement La Préhisto’couette Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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