Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire Académie Leynes Solutré-Pouilly
vendredi 24 juillet 2026 · Académie Leynes · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire
Académie Leynes 40 place de la Mairie Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre de la résidence multi-artistique proposée par l’Académie à Leynes, venez-vous initier en famille à l’art au temps de la Préhistoire !
À partir de 8 ans. Accompagnant adulte obligatoire. .
Académie Leynes 40 place de la Mairie Solutré-Pouilly 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire
L’événement Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-06 par Maison du Grand Site
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