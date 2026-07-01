Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire Académie Leynes Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire

Académie Leynes 40 place de la Mairie Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre de la résidence multi-artistique proposée par l’Académie à Leynes, venez-vous initier en famille à l’art au temps de la Préhistoire !

À partir de 8 ans. Accompagnant adulte obligatoire. .

Académie Leynes 40 place de la Mairie Solutré-Pouilly 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire

L’événement Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-06 par Maison du Grand Site