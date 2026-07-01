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AGENDA · Solutré-Pouilly

Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire Académie Leynes Solutré-Pouilly

vendredi 24 juillet 2026 · Académie Leynes · Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Académie Leynes
Adresse
40 place de la Mairie
Ville
71570 Solutré-Pouilly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Solutré-Pouilly

Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire

Académie Leynes 40 place de la Mairie Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Dans le cadre de la résidence multi-artistique proposée par l’Académie à Leynes, venez-vous initier en famille à l’art au temps de la Préhistoire !
À partir de 8 ans. Accompagnant adulte obligatoire.   .

Académie Leynes 40 place de la Mairie Solutré-Pouilly 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire

L’événement Ateliers enfants L’art au temps de la Préhistoire Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-06 par Maison du Grand Site

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