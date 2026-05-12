Faites de la Préhistoire ! Le tannage des peaux Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Faites de la Préhistoire ! Le tannage des peaux

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Les rendez-vous estivaux au Parc archéologique pour découvrir les savoir-faire remarquables des hommes et des femmes de la Préhistoire, véritables artisans de leur époque ! Familiarisez-vous avec les étapes du tannage préhistorique grattoirs en silex, outils en os, traitements au gras et à la fumée . Découvrez la dernière mode préhistorique avec Michael Frantz.

Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Chaussures adaptées.

Sans réservation, en continu.

Tarif entrée du musée sans supplément. .

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

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English : Faites de la Préhistoire ! Le tannage des peaux

L’événement Faites de la Préhistoire ! Le tannage des peaux Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site