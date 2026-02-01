Un chasseur sachant chasser initiez-vous au tir au propulseur ! Musée de préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly

Un chasseur sachant chasser initiez-vous au tir au propulseur !

Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

L’espace d’un instant, devenez un chasseur du Paléolithique ! Au pied de la Roche de Solutré, après une démonstration du lancement de la sagaie avec un propulseur, participez à votre tour à une initiation de chasse à l’arme préhistorique.

À partir de 8 ans (enfants accompagnés d’un adulte)

Accès libre, sans réservation.

Tarif d’entrée du musée, sans supplément.

Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Prévoir des chaussures adaptées. .

