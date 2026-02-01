Un chasseur sachant chasser initiez-vous au tir au propulseur ! Musée de préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly
Un chasseur sachant chasser initiez-vous au tir au propulseur !
Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 16:00:00
2026-02-13
L’espace d’un instant, devenez un chasseur du Paléolithique ! Au pied de la Roche de Solutré, après une démonstration du lancement de la sagaie avec un propulseur, participez à votre tour à une initiation de chasse à l’arme préhistorique.
À partir de 8 ans (enfants accompagnés d’un adulte)
Accès libre, sans réservation.
Tarif d’entrée du musée, sans supplément.
Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
Prévoir des chaussures adaptées. .
Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
