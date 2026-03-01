Marche nordique Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly
Marche nordique Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly jeudi 2 avril 2026.
Marche nordique
Parking P1 de la Roche de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 09:00:00
fin : 2026-04-02 11:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Parcourez les chemins du Grand Site en pratiquant cette marche dynamique alliant sport et santé. Cette activité de plein air combine en douceur endurance et renforcement musculaire.
Prévoir des bâtons de marche avec tampon. .
Parking P1 de la Roche de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-03-23 par Maison du Grand Site
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