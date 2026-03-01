Marche nordique Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly

Marche nordique

Parking P1 de la Roche de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:00:00

fin : 2026-04-02 11:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Parcourez les chemins du Grand Site en pratiquant cette marche dynamique alliant sport et santé. Cette activité de plein air combine en douceur endurance et renforcement musculaire.

Prévoir des bâtons de marche avec tampon. .

Parking P1 de la Roche de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-03-23 par Maison du Grand Site