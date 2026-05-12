Dégustation de Pouilly-Fuissé Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly
Dégustation de Pouilly-Fuissé Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly mercredi 1 juillet 2026.
Solutré-Pouilly
Dégustation de Pouilly-Fuissé
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-07-15 13:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
L’Atrium, créé par les producteurs de Pouilly-Fuissé sur la place du village de Solutré-Pouilly, se délocalise à la Maison du Grand Site. Les cinq terroirs de l’appellation seront expliqués et commentés. Vous apprendrez notamment à les comparer et à les déguster dans le cadre verdoyant du jardin du Café de la Roche.
A partir de 18 ans.
Accès libre, en continu gratuit et sans réservation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Dégustation de Pouilly-Fuissé
L’événement Dégustation de Pouilly-Fuissé Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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