Solutré-Pouilly

Déchets en action trier, transformer, créer !

Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-11 14:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Une fois triés, que deviennent vos déchets ? Leurs destins n’auront plus de mystère pour vous. Découvrez le parcours étonnant des objets jetés, de la collecte à leur nouvelle vie. Libérez votre créativité lors d’un atelier de transformation de déchets en objets utiles ou décoratifs, testez vos connaissances sur le tri et le recyclage avec la roue du tri et relevez le défi de 5R-0D, une machine capable de faire disparaître les déchets !

Accès libre sans réservation. Tout public. Par Mâconnais-Beaujolais Agglomération. .

Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

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English : Déchets en action trier, transformer, créer !

L’événement Déchets en action trier, transformer, créer ! Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site