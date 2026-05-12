Déchets en action trier, transformer, créer ! Solutré-Pouilly
Déchets en action trier, transformer, créer ! Solutré-Pouilly mardi 21 juillet 2026.
Solutré-Pouilly
Déchets en action trier, transformer, créer !
Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-11 14:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Une fois triés, que deviennent vos déchets ? Leurs destins n’auront plus de mystère pour vous. Découvrez le parcours étonnant des objets jetés, de la collecte à leur nouvelle vie. Libérez votre créativité lors d’un atelier de transformation de déchets en objets utiles ou décoratifs, testez vos connaissances sur le tri et le recyclage avec la roue du tri et relevez le défi de 5R-0D, une machine capable de faire disparaître les déchets !
Accès libre sans réservation. Tout public. Par Mâconnais-Beaujolais Agglomération. .
Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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L’événement Déchets en action trier, transformer, créer ! Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site
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