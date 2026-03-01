Faites de la Préhistoire ! Tailler la pierre d’Homo sapiens aux tailleurs du néolithique Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Faites de la Préhistoire ! Tailler la pierre d’Homo sapiens aux tailleurs du néolithique

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 13:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Les rendez-vous estivaux au Parc archéologique pour découvrir les savoir-faire remarquables des hommes et des femmes de la Préhistoire, véritables artisans de leur époque ! Le site de Solutré a connu deux maîtres tailleurs l’homme de Néandertal, puis l’homme moderne. Découvrez les secrets de leurs techniques de taille avec Florent le Mené, archéologue.

Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Chaussures adaptées.

Sans réservation, en continu.

Tarif entrée du musée sans supplément. .

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

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English : Faites de la Préhistoire ! Tailler la pierre d’Homo sapiens aux tailleurs du néolithique

L’événement Faites de la Préhistoire ! Tailler la pierre d’Homo sapiens aux tailleurs du néolithique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site