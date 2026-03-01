Atelier nature contée Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Atelier nature contée

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:15:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Laissez-vous conter la nature au travers de deux histoires kamishibaï (art de conter japonais). Touchez des moulages d’empreintes de chouette, de sanglier et d’écureuil. Sentez l’odeur du chêne, du buis ou du tilleul. Réalisez ensuite votre propre tableau végétal avec lequel vous repartirez à l’issue de l’activité.

De 3 ans à 6 ans accompagné d’un adulte. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Atelier nature contée

L’événement Atelier nature contée Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)