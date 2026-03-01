Atelier nature contée Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
Atelier nature contée Maison du Grand Site Solutré-Pouilly jeudi 23 juillet 2026.
Solutré-Pouilly
Atelier nature contée
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:15:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Laissez-vous conter la nature au travers de deux histoires kamishibaï (art de conter japonais). Touchez des moulages d’empreintes de chouette, de sanglier et d’écureuil. Sentez l’odeur du chêne, du buis ou du tilleul. Réalisez ensuite votre propre tableau végétal avec lequel vous repartirez à l’issue de l’activité.
De 3 ans à 6 ans accompagné d’un adulte. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Atelier nature contée
L’événement Atelier nature contée Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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