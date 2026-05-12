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Faites de la Préhistoire ! Musique préhistorique du chant des pierres au souffle du rhombe Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

Faites de la Préhistoire ! Musique préhistorique du chant des pierres au souffle du rhombe Musée de préhistoire Solutré-Pouilly jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Musée de préhistoire

Adresse : Chemin de la Roche

Ville : 71960 Solutré-Pouilly

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Solutré-Pouilly

Faites de la Préhistoire ! Musique préhistorique du chant des pierres au souffle du rhombe

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 13:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Les rendez-vous estivaux au Parc archéologique pour découvrir les savoir-faire remarquables des hommes et des femmes de la Préhistoire, véritables artisans de leur époque ! La musique rythme le quotidien et les cérémonies depuis la Préhistoire. Faites résonner les échos du passé avec l’archéosaltimbanque Jean-Loup Ringot.

Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Chaussures adaptées.
Sans réservation, en continu.
Tarif entrée du musée sans supplément.   .

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 

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English : Faites de la Préhistoire ! Musique préhistorique du chant des pierres au souffle du rhombe

L’événement Faites de la Préhistoire ! Musique préhistorique du chant des pierres au souffle du rhombe Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site

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