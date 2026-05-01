Concert Le chant des pierres Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Concert Le chant des pierres

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous emporter par les sonorités du lithophone, instrument de pierre aux résonances ancestrales. Fabrice Bony vous invite à un voyage hors du temps, porté par une musique minimaliste, inspirée des sons premiers. .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Le chant des pierres

L’événement Concert Le chant des pierres Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-29 par Maison du Grand Site