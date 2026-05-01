Concert Le chant des pierres Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly
Concert Le chant des pierres Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly samedi 23 mai 2026.
Solutré-Pouilly
Concert Le chant des pierres
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Laissez-vous emporter par les sonorités du lithophone, instrument de pierre aux résonances ancestrales. Fabrice Bony vous invite à un voyage hors du temps, porté par une musique minimaliste, inspirée des sons premiers. .
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Concert Le chant des pierres
L’événement Concert Le chant des pierres Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-29 par Maison du Grand Site
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