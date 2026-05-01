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Concert Le chant des pierres Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

Concert Le chant des pierres Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Préhistoire

Adresse : Chemin de la Roche

Ville : 71960 Solutré-Pouilly

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Solutré-Pouilly

Concert Le chant des pierres

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Laissez-vous emporter par les sonorités du lithophone, instrument de pierre aux résonances ancestrales. Fabrice Bony vous invite à un voyage hors du temps, porté par une musique minimaliste, inspirée des sons premiers.   .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Concert Le chant des pierres

L’événement Concert Le chant des pierres Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-29 par Maison du Grand Site

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