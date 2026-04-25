Atelier découverte sensorielle Marianimaux – Locoal-Mendon
Atelier découverte sensorielle Marianimaux – Locoal-Mendon lundi 4 mai 2026.
Locoal-Mendon
Atelier découverte sensorielle
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 10:30:00
fin : 2026-05-13 11:30:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-27
Atelier d’une heure pour les enfants à partir de 1 an. Découverte des différents animaux (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation, moment de caresses, brossage, préparation des repas des animaux, apprentissage sur les animaux en fonction de l’âge des enfants.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier découverte sensorielle Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locoal-Mendon (Morbihan)
- Conert de Birdbox 8 Route de Locoal Locoal-Mendon 25 avril 2026
- Locoal Mendon Circuit Ty Er Chir Kernours Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026
- Locoal Mendon Circuit Lapaul-Cosquer Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026
- Locoal Mendon Circuit le chemin de Cadoudal Pointe de la Forest Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026