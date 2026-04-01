Conert de Birdbox 8 Route de Locoal Locoal-Mendon
Conert de Birdbox 8 Route de Locoal Locoal-Mendon samedi 25 avril 2026.
Locoal-Mendon
Conert de Birdbox
8 Route de Locoal 10 route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
BirdBøx:
Tout droit descendu d’Auckland NZ, à moins que ce ne soit encore une
perle issue de la scène Londonienne, BirdBøx est un vrai coup de coeur ! Leur
premier album Dreamland vient de sortir et impose déjà sa marque
singulière.
D’emblée comment ne pas penser aux Black Pumas, même orchestration
(guitares, batterie, trois vocalistes, pas de basse !), pour des envolées de soul
vibrantes, portées par un chanteur déjà vu avec Wax Tailor, ou Hocus Pocus.
On trouve aussi des ingrédients purement folk, une reprise sidérante du trop
rare Jordan Mackampa Teardrops in a Hurricane . Parfois la musique se fait
thérapie, d’autres fois elle se fait étendard ! La version métamorphosée de
Teardrops est une antidote à la morosité actuelle, un hymne
générationnel dans des temps troublés.
BirdBøx c’est une alchimie vocale rare entre un chanteur et deux choristes ;
une batterie volontiers tellurique, les peaux sonnent comme des tambours, et
une guitare tout en ornementations, touches de couleur finement déposées.
Distribution:
David Le Deunff Chant/Guitare
Eddy Leclerc Guitare
Louise Robard Chant
Julia Paugam Chant
Robin Tixier Batterie/Percussion .
8 Route de Locoal 10 route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conert de Birdbox Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locoal-Mendon (Morbihan)
- NETTOYAGE DE LITTORAL A LOCOAL-MENDON, LA FOREST, Locoal-mendon-56550,La Forest, Locoal-Mendon 19 avril 2026
- Locoal Mendon Circuit Ty Er Chir Kernours Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026
- Locoal Mendon Circuit Lapaul-Cosquer Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026
- Locoal Mendon Circuit le chemin de Cadoudal Pointe de la Forest Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026