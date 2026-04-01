Conert de Birdbox 8 Route de Locoal Locoal-Mendon

Locoal-Mendon

Conert de Birdbox

8 Route de Locoal 10 route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

BirdBøx:

Tout droit descendu d’Auckland NZ, à moins que ce ne soit encore une

perle issue de la scène Londonienne, BirdBøx est un vrai coup de coeur ! Leur

premier album Dreamland vient de sortir et impose déjà sa marque

singulière.

D’emblée comment ne pas penser aux Black Pumas, même orchestration

(guitares, batterie, trois vocalistes, pas de basse !), pour des envolées de soul

vibrantes, portées par un chanteur déjà vu avec Wax Tailor, ou Hocus Pocus.

On trouve aussi des ingrédients purement folk, une reprise sidérante du trop

rare Jordan Mackampa Teardrops in a Hurricane . Parfois la musique se fait

thérapie, d’autres fois elle se fait étendard ! La version métamorphosée de

Teardrops est une antidote à la morosité actuelle, un hymne

générationnel dans des temps troublés.

BirdBøx c’est une alchimie vocale rare entre un chanteur et deux choristes ;

une batterie volontiers tellurique, les peaux sonnent comme des tambours, et

une guitare tout en ornementations, touches de couleur finement déposées.

Distribution:

David Le Deunff Chant/Guitare

Eddy Leclerc Guitare

Louise Robard Chant

Julia Paugam Chant

Robin Tixier Batterie/Percussion .

8 Route de Locoal 10 route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Conert de Birdbox Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon