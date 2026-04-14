Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève

Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat Samedi 18 avril, 17h00 Autre lieu

CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Découvrez le monde du chocolat en trois temps forts

Conçus pour offrir une parenthèse gourmande et créative, ces ateliers permettent une véritable initiation au monde du chocolat en trois temps forts :

Découvrez l’histoire de La Bonbonnière : Un voyage dans le temps pour connaître les secrets et les anecdotes qui ont fait de La Bonbonnière une véritable icône genevoise depuis sa création.

Créez votre propre tablette de chocolat en frome de montre à l’occasion du salon Watches and Wonder : Vous êtes artisans d’un jour en réalisant votre propre tablette de chocolat (lait ou noir), de la forme que vous souhaitez (cœur, carré avec le jet d’eau, ovale ou toque) et en la personnalisent selon vos envies grâce à une large palette de toppings gourmands (éclats de noisettes, lentilles colorées, pistaches, fruits séchés, etc.).

Dégustez des spécialités maison : L’expérience se conclut par la dégustation de deux créations emblématiques de la maison, pour apprécier la finesse et l’authenticité d’un savoir-faire artisanal à la fois préservé et renouvelé.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/atelier-decouverte-30-min-7/ »}]

Une immersion de 30 minutes dans la chocolaterie artisanale pour réaliser une tablette personnalisée, accessible à tous.

La Bonbonnière