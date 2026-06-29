Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ? Pont-d’Ouilly lundi 29 juin 2026.

Pont-d’Ouilly

Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ?

6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:30:00

fin : 2026-06-29 20:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez (re)découvrir le plaisir des mots, de l’écriture et du partage ce Lundi 29 Juin !

Au programme

– Des propositions d’écriture accessibles à tous

– Des moments d’échange et de partage

– Un espace pour laisser parler son imagination

– Un verre offert pour accompagner l’inspiration

Vous pourrez venir profiter de cette belle activité, animée par Hervé Chauvin, à la cave Saint Pinard à Pont d’Ouilly, de 18h30 à 20h00.

Participation 20 €

Renseignements et inscriptions auprès d’Hervé

07 46 26 71 01 .

6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 7 46 26 71 01

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English : Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ?

Writing workshop at the Saint-Pinard wine cellar

L’événement Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ? Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande