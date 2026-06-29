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Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ? Pont-d’Ouilly

Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ? Pont-d’Ouilly

Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ? Pont-d’Ouilly lundi 29 juin 2026.

Adresse
6 Rue de la Vème République
Ville
14690 Pont-d'Ouilly
Département
Calvados
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Pont-d’Ouilly

Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ?

6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-06-29 20:00:00

Date(s) :
2026-06-29

Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez (re)découvrir le plaisir des mots, de l’écriture et du partage ce Lundi 29 Juin !

Au programme
– Des propositions d’écriture accessibles à tous
 – Des moments d’échange et de partage
 – Un espace pour laisser parler son imagination
 – Un verre offert pour accompagner l’inspiration

Vous pourrez venir profiter de cette belle activité, animée par Hervé Chauvin, à la cave Saint Pinard à Pont d’Ouilly, de 18h30 à 20h00.
Participation 20 €
Renseignements et inscriptions auprès d’Hervé
07 46 26 71 01   .

6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 7 46 26 71 01 

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English : Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ?

Writing workshop at the Saint-Pinard wine cellar

L’événement Atelier d’écriture à la cave Saint-Pinard Et si on scribouillait ? Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande

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