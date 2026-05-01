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Atelier d’écriture adulte Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac

Atelier d’écriture adulte Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac mardi 12 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Le Pré aux Livres

Adresse : 14 Rue de la Fontaine

Ville : 44410 Assérac

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Assérac

Atelier d’écriture adulte

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12 16:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier d’écriture !   .

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 72 86  bibliotheque@asserac.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture adulte Assérac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44

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