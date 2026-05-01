Atelier d’écriture adulte Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac
Atelier d’écriture adulte Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac mardi 12 mai 2026.
Assérac
Atelier d’écriture adulte
Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12 16:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier d’écriture ! .
Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 72 86 bibliotheque@asserac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’écriture adulte Assérac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44