Atelier d’écriture Autour du Haïku Sainte-Maure-de-Touraine

Atelier d'écriture Autour du Haïku

Atelier d’écriture Autour du Haïku Sainte-Maure-de-Touraine mercredi 18 mars 2026.

Atelier d’écriture Autour du Haïku

45 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-18
fin : 2026-03-18

Date(s) :
2026-03-18

Participez à un atelier d’écriture intergénérationnel autour du haïku animé par le poète Axel Bry, dans le cadre du Printemps des Poètes.
Dès 9 ans.
Places limitées, pensez à réserver !
Participez à un atelier d’écriture intergénérationnel autour du haïku animé par le poète Axel Bry, dans le cadre du Printemps des Poètes.
Dès 9 ans.
Places limitées, pensez à réserver !   .

45 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 42 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in an intergenerational haiku writing workshop led by poet Axel Bry, as part of the Printemps des Poètes festival.
Ages 9 and up.
Places are limited, so book early!

L’événement Atelier d’écriture Autour du Haïku Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-03-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme