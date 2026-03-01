Atelier d’écriture Autour du Haïku Sainte-Maure-de-Touraine

Atelier d’écriture Autour du Haïku

45 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine

Mercredi 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Participez à un atelier d’écriture intergénérationnel autour du haïku animé par le poète Axel Bry, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Dès 9 ans.

Places limitées, pensez à réserver !

45 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Take part in an intergenerational haiku writing workshop led by poet Axel Bry, as part of the Printemps des Poètes festival.

Ages 9 and up.

Places are limited, so book early!

