Atelier d’écriture Autour du Haïku Sainte-Maure-de-Touraine
Atelier d’écriture Autour du Haïku Sainte-Maure-de-Touraine mercredi 18 mars 2026.
Atelier d’écriture Autour du Haïku
45 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Mercredi 2026-03-18
Début : Mercredi 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Participez à un atelier d’écriture intergénérationnel autour du haïku animé par le poète Axel Bry, dans le cadre du Printemps des Poètes.
Dès 9 ans.
Places limitées, pensez à réserver !
45 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 42 29
English :
Take part in an intergenerational haiku writing workshop led by poet Axel Bry, as part of the Printemps des Poètes festival.
Ages 9 and up.
Places are limited, so book early!
