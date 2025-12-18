ATELIER D’ÉCRITURE Canet

ATELIER D’ÉCRITURE

145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Rejoignez notre atelier d’écriture spécial Ville et campagne !

À travers des exercices créatifs et des échanges inspirants, laissez libre cours à votre imagination et redécouvrez le monde sous un nouvel angle.

Animé par Taïana Amarger

Public Ado/Adulte .

English :

Join our special Town and Country writing workshop!

