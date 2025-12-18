ATELIER D’ÉCRITURE Canet
ATELIER D'ÉCRITURE Canet mercredi 21 janvier 2026.
145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Rejoignez notre atelier d'écriture spécial Ville et campagne !
À travers des exercices créatifs et des échanges inspirants, laissez libre cours à votre imagination et redécouvrez le monde sous un nouvel angle.
Animé par Taïana Amarger
Public Ado/Adulte .
145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 76
English :
Join our special Town and Country writing workshop!
