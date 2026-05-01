Canet

JEUX SURDIMENSIONNÉS

145 avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Envie de voir les choses en grand ?

Rejoignez-nous pour des temps jeux surdimensionnés ! Des jeux que vous connaissez… mais en version XXL !

Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner !

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Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner !

Tout public (enfants accompagnés) Gratuit .

145 avenue du Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 74 nelly.bibliotheque@gmail.com

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English : JEUX SURDIMENSIONNÉS

Want to go big?

Join us for some oversized playtime! Games you know… but in XXL!

Get ready for life-size challenges. An unmissable event to enjoy with family and friends, without taking yourself too seriously, unless you really want to win!

L’événement JEUX SURDIMENSIONNÉS Canet a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS