La Réorthe

Atelier d’écriture créative

8 Place Paul Guinet La Réorthe Vendée

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:30:00

fin : 2026-04-28 20:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-04 2026-05-12 2026-05-19

Atelier d’écriture créative

Vous aimez écrire ? Je vous propose un atelier d’écriture créative ! Grâce à des consignes ludiques, nous libérons notre imagination, écrivons ensemble puis partageons nos textes (selon notre envie !). Les séances de deux heures sont indépendantes les unes des autres. Les thèmes d’écriture changent chaque semaine pour tout explorer. .

8 Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 69 77 52 67 marieljeux@gmail.com

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English :

Creative writing workshop

L’événement Atelier d’écriture créative La Réorthe a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud