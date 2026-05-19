Bouger, c’est bon pour la santé ! ACCUEIL PÉRISCOLAIRE “La Récréorthaise” La Réorthe

La Réorthe

Bouger, c’est bon pour la santé !

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE “La Récréorthaise” 21 rue du stade La Réorthe Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Un temps d’informations et d’échanges destiné à tous pour mieux comprendre les effets de la pratique sportive sur la santé et connaître les offres sur le territoire du pays de Ste Hermine

Dans le cadre de son plan d’action lié au parcours santé, Le Territoire Éducatif Rural du pays de Ste Hermine vous propose de nouveaux temps d’informations et de partage sur la pratique physique régulière.

Ce troisième café-parents de l’édition 2025-2026 se tiendra le mardi 2 juin 2026 à l’accueil périscolaire de LA REORTHE à partir de 18h30. Ce sera l’occasion pour vous d’échanger avec M. Camille GUILLON , Kinésithérapeute, sur les bienfaits de l’activité physique pour votre santé et de rencontrer des associations du territoire qui proposent une pratique physique et sportive.

Merci de scanner le QR code suivant ou de cliquer sur le lien pour faire part de votre intention de participation.

Pré- inscription encouragée en ligne .

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE “La Récréorthaise” 21 rue du stade La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 5 51 94 31 60 nadege.petitgas@ac-nantes.fr

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English :

A time of information and exchange for all, to better understand the effects of sport on health and find out what’s on offer in the Ste Hermine area

L’événement Bouger, c’est bon pour la santé ! La Réorthe a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud