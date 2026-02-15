Atelier d’écriture de correspondances dans l’esprit de George Sand Sainte-Thorette
9 route de la petite école Sainte-Thorette Cher
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 11:30:00
2026-11-28
#CD18 Quand l’écriture d’aujourd’hui répond aux lettres d’hier
Écriture collective ou individuelle d’une lettre à George Sand et/ou Gustave Faubert,
comme une réponse contemporaine à leurs échanges. Public adulte. Avec la complicité de la compagnie Puzzle Centre 0 .
9 route de la petite école Sainte-Thorette 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 02 14 10 mediatheque.ste-thorette@orange.fr
English :
#CD18 When today?s writing answers yesterday?s letters
