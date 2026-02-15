Atelier d’écriture de correspondances dans l’esprit de George Sand

9 route de la petite école Sainte-Thorette Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 11:30:00

Date(s) :

2026-11-28

#CD18 Quand l’écriture d’aujourd’hui répond aux lettres d’hier

Écriture collective ou individuelle d’une lettre à George Sand et/ou Gustave Faubert,

comme une réponse contemporaine à leurs échanges. Public adulte. Avec la complicité de la compagnie Puzzle Centre 0 .

9 route de la petite école Sainte-Thorette 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 02 14 10 mediatheque.ste-thorette@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 When today?s writing answers yesterday?s letters

L’événement Atelier d’écriture de correspondances dans l’esprit de George Sand Sainte-Thorette a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY