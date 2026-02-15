George Sand J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sainte-Thorette
George Sand J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sainte-Thorette samedi 21 novembre 2026.
George Sand J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette
9 route de la petite école Sainte-Thorette Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 18:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
#CD18 Diffusion du spectacle
Par la compagnie Puzzle Centre, théâtralisation des échanges entre George Sand et Gustave Flaubert 0 .
9 route de la petite école Sainte-Thorette 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 9 71 25 14 10 mediatheque.ste-thorette@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 Broadcasting the show
L’événement George Sand J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sainte-Thorette a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY