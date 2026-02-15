George Sand J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette

9 route de la petite école Sainte-Thorette Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 18:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

#CD18 Diffusion du spectacle

Par la compagnie Puzzle Centre, théâtralisation des échanges entre George Sand et Gustave Flaubert 0 .

9 route de la petite école Sainte-Thorette 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 9 71 25 14 10 mediatheque.ste-thorette@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Broadcasting the show

L’événement George Sand J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sainte-Thorette a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY