Atelier d’écriture de correspondances Saint-Martin-d’Auxigny

Square du marronnier Saint-Martin-d’Auxigny Cher
#CD18 Quand l’écriture d’aujourd’hui répond aux lettres d’hier
Écriture collective ou individuelle d’une lettre à George Sand et/ou Gustave Faubert, comme une réponse contemporaine à leurs échanges. Public adulte. Avec la complicité de la compagnie Puzzle Centre 0 .
Square du marronnier Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 53 85 bibliotheque@stmartin-auxigny.fr
English :
#CD18 When today?s writing answers yesterday?s letters
