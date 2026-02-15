Présentation oeuvre et dimension politique de George Sand Saint-Martin-d’Auxigny
Présentation oeuvre et dimension politique de George Sand
2 route de Saint Palais Square du Marronnier Saint-Martin-d’Auxigny Cher
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
2026-06-12
#CD18 L’œuvre et la dimension politique chez George Sand
Présentation originale de l’œuvre et de la dimension politique de George Sand 0 .
#CD18 George Sand’s work and the political dimension
