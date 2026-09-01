UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baume-les-Dames

Atelier d’écriture de Muriel Baume-les-Dames

samedi 12 septembre 2026 · Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Médiathèque Jean Grosjean
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Atelier d’écriture de Muriel

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Chaque deuxième samedi du mois, la médiathèque et Muriel vous proposent un atelier d’écriture poétique haïkus et autres petites formes. Entrée libre.   .

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture de Muriel

L’événement Atelier d’écriture de Muriel Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)