Informations pratiques

Baume-les-Dames

Atelier d’écriture de Muriel

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Chaque deuxième samedi du mois, la médiathèque et Muriel vous proposent un atelier d’écriture poétique haïkus et autres petites formes. Entrée libre. .

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79

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English : Atelier d’écriture de Muriel

L’événement Atelier d’écriture de Muriel Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS