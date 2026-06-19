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Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Secteur des pipes Baume-les-Dames

Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Secteur des pipes Baume-les-Dames

Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Secteur des pipes Baume-les-Dames dimanche 30 août 2026.

Lieu
Secteur des pipes
Adresse
Rue des Pipes
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
12:30:00
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Baume-les-Dames

Repas champêtre sur le site des pipes Ropp

Secteur des pipes Rue des Pipes Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Repas champêtre sous la halle à merisier de l’ancienne usine des Pipes ROPP.
Animation musicale tout au long de la journée avec Dany Sixties et Pascal Jacquin.
Tombola.
Au menu
apéritif offert avec amuse-bouches
jambon à la broche et sa garniture
comté et salade verte
gâteau de ménage, café ou tisane.

Organisé par l’association de sauvegarde du patrimoine industriel de l’ancienne usine des Pipes ROPP
Inscription avant le 28 août.   .

Secteur des pipes Rue des Pipes Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98  info@ot-paysbaumois.fr

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English : Repas champêtre sur le site des pipes Ropp

L’événement Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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