Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Secteur des pipes Baume-les-Dames
Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Secteur des pipes Baume-les-Dames dimanche 30 août 2026.
Baume-les-Dames
Repas champêtre sur le site des pipes Ropp
Secteur des pipes Rue des Pipes Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Repas champêtre sous la halle à merisier de l’ancienne usine des Pipes ROPP.
Animation musicale tout au long de la journée avec Dany Sixties et Pascal Jacquin.
Tombola.
Au menu
apéritif offert avec amuse-bouches
jambon à la broche et sa garniture
comté et salade verte
gâteau de ménage, café ou tisane.
Organisé par l’association de sauvegarde du patrimoine industriel de l’ancienne usine des Pipes ROPP
Inscription avant le 28 août. .
Secteur des pipes Rue des Pipes Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr
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English : Repas champêtre sur le site des pipes Ropp
L’événement Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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