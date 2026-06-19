Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Secteur des pipes Baume-les-Dames dimanche 30 août 2026.

Baume-les-Dames

Repas champêtre sur le site des pipes Ropp

Secteur des pipes Rue des Pipes Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Repas champêtre sous la halle à merisier de l’ancienne usine des Pipes ROPP.

Animation musicale tout au long de la journée avec Dany Sixties et Pascal Jacquin.

Tombola.

Au menu

apéritif offert avec amuse-bouches

jambon à la broche et sa garniture

comté et salade verte

gâteau de ménage, café ou tisane.

Organisé par l’association de sauvegarde du patrimoine industriel de l’ancienne usine des Pipes ROPP

Inscription avant le 28 août. .

Secteur des pipes Rue des Pipes Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr

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English : Repas champêtre sur le site des pipes Ropp

L’événement Repas champêtre sur le site des pipes Ropp Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS