La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES Eglise Saint Martin Baume-les-Dames
samedi 22 août 2026 · Eglise Saint Martin · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES
Eglise Saint Martin 4 Rue Mgr Besson Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Du 18 au 22 août 2026, l’Ensemble les Timbres entame le dernier acte de La Tournée ! itinérance musicale au rythme du cheval.
Pour ce troisième et dernier ACTE, nous allons cheminer, accompagnés du public à la vitesse d’une carriole tirée par des chevaux, d’un lieu de concert à l’autre, de la Vallée de la Loue à la Vallée du Doubs.
Au-delà d’une démarche éco-responsable, cette aventure continue à interroger notre rapport à la nature et au temps dans notre monde moderne effervescent.
D’Ornans à Baume-les-Dames, l’équipée sera accompagnée d’un philosophe qui portera un regard sur les notions de distance, de temps et de vitesse, ainsi que sur notre relation à la nature.
Chaque jour proposera également une rencontre, où un invité partagera lors d’un temps d’échange des thématiques qui nous tiennent à coeur.
Enfin, selon une idée très baroque où musique et nature sont intimement reliées ce qui correspond à l’ADN de notre ensemble, les animaux seront célébrés dans les six PORTRAITS esquissés pendant les concerts par des compositeurs baroques et quelques invités plus tardifs. .
Eglise Saint Martin 4 Rue Mgr Besson Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 000000000 reservations.lestimbres@gmail.com
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English : La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES
L’événement La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-07-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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