Concert à la Maison des Ateliers Ma’zelle Titou & les Louves Maison des Ateliers Baume-les-Dames vendredi 27 février 2026.
Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Concert de Mam’zelle Titou & les Louves à partir de 18h30 en guise de vernissage de l’exposition de Catherine Junod. .
Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté clous.nuages@gmail.com
English : Concert à la Maison des Ateliers Ma’zelle Titou & les Louves
