Baume-les-Dames

Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé .

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

L’atelier Saveur Mandarine et les P’tites Mandarines vous joueront 2 comédies policières écrites et mises en scène par Cécile Besançon-Sallat assistée par thomas Rouget. .

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 68 93 69

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English : Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé .

L’événement Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS