Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Salle Rose Baume-les-Dames
Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Salle Rose Baume-les-Dames samedi 23 mai 2026.
Baume-les-Dames
Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé .
Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
L’atelier Saveur Mandarine et les P’tites Mandarines vous joueront 2 comédies policières écrites et mises en scène par Cécile Besançon-Sallat assistée par thomas Rouget. .
Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 68 93 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé .
L’événement Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)
- Atelier bricolage décoration de printemps Place de la Loi Baume-les-Dames 21 avril 2026
- Balade en forêt Baumoise Baume-les-Dames 26 avril 2026
- Concert Rétina Quai du canal Baume-les-Dames 26 avril 2026
- La Croix de Châtard Baume-les-Dames Doubs 1 mai 2026
- Imprimerie artisanale et musée de Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs 1 mai 2026