Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Salle Rose Baume-les-Dames

Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Salle Rose Baume-les-Dames

Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Salle Rose Baume-les-Dames samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle Rose

Adresse : 11 avenue des docteurs Butterlin

Ville : 25110 Baume-les-Dames

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif réduit Tarif réduit

Baume-les-Dames

Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé .

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

L’atelier Saveur Mandarine et les P’tites Mandarines vous joueront 2 comédies policières écrites et mises en scène par Cécile Besançon-Sallat assistée par thomas Rouget.   .

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 68 93 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé .

L’événement Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)