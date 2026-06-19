Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames
Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames dimanche 23 août 2026.
Baume-les-Dames
Vide-greniers des pirates de Cour
Rue du quartier de Cour Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 05:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Organisé par les Pirates de Cour, dans le quartier de Cour à Baume-les-Dames (rue Butterlin jusqu’à l’église de Cour).
Buvette et restauration sur place.
Bulletin d’inscription sur le lien ci-après
Entrée libre. .
Rue du quartier de Cour Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 25 30 45
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English : Vide-greniers des pirates de Cour
L’événement Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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