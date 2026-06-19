Baume-les-Dames

Vide-greniers des pirates de Cour

Rue du quartier de Cour Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 05:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Organisé par les Pirates de Cour, dans le quartier de Cour à Baume-les-Dames (rue Butterlin jusqu’à l’église de Cour).

Buvette et restauration sur place.

Bulletin d’inscription sur le lien ci-après

Entrée libre. .

Rue du quartier de Cour Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 25 30 45

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English : Vide-greniers des pirates de Cour

L’événement Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS