UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames

Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames

Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames dimanche 23 août 2026.

Adresse
Rue du quartier de Cour
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
05:30:00
Tarif

Baume-les-Dames

Vide-greniers des pirates de Cour

Rue du quartier de Cour Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 05:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Organisé par les Pirates de Cour, dans le quartier de Cour à Baume-les-Dames (rue Butterlin jusqu’à l’église de Cour).
Buvette et restauration sur place.
Bulletin d’inscription sur le lien ci-après
Entrée libre.   .

Rue du quartier de Cour Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 25 30 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers des pirates de Cour

L’événement Vide-greniers des pirates de Cour Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)