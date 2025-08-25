Baume au cœur Baume-les-Dames
Trois journées avec marché solidaire, vente d’artisanat et exposition. Randonnées itinérantes sur le territoire du Doubs Baumois.
Infos sur www.baumeaucoeur.com .
Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr
