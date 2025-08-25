Baume au cœur Baume-les-Dames

Baume-les-Dames Doubs

Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31

2026-05-29

Trois journées avec marché solidaire, vente d’artisanat et exposition. Randonnées itinérantes sur le territoire du Doubs Baumois.

Infos sur www.baumeaucoeur.com   .

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98  info@ot-paysbaumois.fr

